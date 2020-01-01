إسبانيا تسحق جزر فارو وسلسلة انتصارات إيطاليا تستمر

وكالات / سما /

حقق منتخب إسبانيا فوزاً كبيراً على نظيره منتخب جزر فاروه بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة السادسة من سادس مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وافتتح المهاجم رودريجو أهداف “لا روخا” في الدقيقة الثالثة عشر، قبل أن يضيف المنتخب الإسباني ثلاثة أهداف عن طريق رودريجيو في الدقيقة 50، وباكو ألكاسير ثنائية في الوقت بدل الضائع.

وتحتل إسبانيا صدارة مجموعتها بـ 18 نقطة، ويليها منتخب السويد بـ 11 نقطة، وتحتل جزر فاروه في المركز الأخير بلا أي نقطة.

وتمكن منتخب إيطاليا من خطف فوز صعب على منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم “الأزوري” في الدقيقة 59 عبر تشيرو إيموبيلي، وعادلت فنلندا النتيجة بعدها من ركلة جزاء، قبل أن تتقدم إيطاليا مجدداً من ركلة جزاء أخرى سجلها جورجينيو في الدقيقة 79.

وتحتل إيطاليا أيضاً الصدارة بـ 18 نقطة أيضاً في المجموعة التاسعة والأخيرة، مقابل 12 نقطة لفنلندا.

وفي مباريات اليوم من تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، كانت بقية النتائج كالأتي:

المجموعة الرابعة:

جورجيا 0-0 الدنمارك

سويسرا 4-0 جبل طارق

المجموعة السادسة:

رومانيا 1-0 مالطا

السويد 1-1 النرويج

المجموعة التاسعة:

أرمينيا 4-2 البوسنة والهرسك

اليونان 1-1 ليشتنشتاين