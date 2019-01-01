تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التشغيل بالطاقة الشمسية في مستشفى الكرامة

غزة / سما /

برعاية تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا – فرع بريطانيا وبإشراف التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين أعلن التجمع عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تشغيل نظام توليد الكهرباء باستثمار الطاقة الشمسية لصالح مستشفى الكرامة التخصصي شمال قطاع غزة، بحيث يسمح النظام بتوليد ما يقارب 15 كيلو وات/ ساعة.

وحضر الاحتفال كلا من مدير مكتب غزة للتجمع د. محمد أبو ندى بالنيابة، ورئيس مجلس إدارة مستشفى الكرامة أحمد لبد وأعضاءه أبو حمزة أبو سلمية والمدير الإداري في مستشفى الكرامة د. خالد خليل، وممثل التجمع الدولي للمهندسين حمدي العبسي.

وقال د. محمد الهمص نائب رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في بريطانيا، بأن المشروع يهدف إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة ومساهمة في تلبية احتياجات المستشفى من أجل الاستمرار بتأدية رسالته وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية أكثر للمواطنين.

وأوضح الهمص بأن المشروع يشرف على تنفيذه التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين، إذ يعد الثاني من نوعه بعدما قام التجمع مؤخرا برعايته بإنشاء محطة طاقة شمسية لمستشفى الرحمة الكويتي في قطاع غزة. ‏

بدوره وأوضح د. خالد الشيخ خليل المدير الإداري لمستشفى الكرامة أن المشروع يساهم في توفير ما يقارب 15ألف دولار سنويا من النفقات التشغيلية للمستشفى، ومن ثم إعادة توجيهها للاحتياجات التطويرية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

ووجه" الشيخ خليل" رسالة شكر لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا لجهوده المعطاءة وإسهاماته الكبيرة في دعم القطاع الصحي في فلسطين، مبيناً أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها التجمع بدعم المستشفى.