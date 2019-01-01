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الأسرى يعيدون وجبات الطعام للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد السايح

الإثنين 09 سبتمبر 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يعيدون وجبات الطعام للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد السايح


رام الله / سما /

أعاد الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وجبات الطعام المقدمة، للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان الأسير بسام السايح (46 عاما) من مدينة نابلس، الذي استشهد يوم أمس في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، بسبب الاهمال الطبي المتعمد بحقه.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر لـ"وفا": بأن الهيئة ستقوم اليوم برفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ للمطالبة بتسليم جثمانه.

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن ادارة السجون أعلنت الاستنفار وإغلاق كافة الأقسام، وفرضت منعا على خروج الأسرى للفورة، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسبا من ردة فعل الأسرى الذين بدأوا منذ أمس بخطوات احتجاجية ردا على استشهاده، تمثلت بالطرق على أبواب الغرف والتكبير، وإرجاع وجبات الطعام، وإعلان الحداد في السجون لمدة ثلاثة أيام.

#هيئة الأسرى #بسام السايح

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