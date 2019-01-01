الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 13 مواطنا في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 13 مواطنا من الضفة.

ففي رام الله، اصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقات مصادر صحفية ، إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت ثلاثة أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم..

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان من بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خليل حسن حامد، وموسى ياسر النجار، ونعمان صالح حامد، ومحمد لطفي حامد، ومحمد ياسر حامد، بعد ان داهمت منازل ذويهم في سلواد وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود محمد شرطي من قرية المزرعة الشرقية، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أمين الأصهب زكارنة، وأحمد يوسف ديحان كميل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين ليث يوسف عبد الهادي عصافرة، ومحمد جهاد عصافرة، من بلدة بيت كاحل، غرب المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزل المواطن عماد نيروخ، ونصبت حواجز مفاجئة على مداخل بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.