الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ليث يوسف عبد الهادي العصافرة ومحمد جهاد عصافرة، من بلدة بيت كاحل، وفتشت منزليهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منزل المواطن عماد نيروخ، كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.