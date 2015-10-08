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اشتية: استشهاد الأسير السايح جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: استشهاد الأسير السايح جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي


رام الله / سما /

 أكد رئيس الوزراء محمد إشتية، أن استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي.

وكتب رئيس الوزراء على صفحته على موقع "فيسبوك"، "المجد والرحمة للشهيد بسام السايح، الذي وافته المنية بعد صراعين: مع المرض والاحتلال، فيما نعده جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال".

الشهيد السايح (47 عاما) من محافظة نابلس، استشهد امس الاحد، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السايح في 8/10/2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، ويتعرض منذ ذلك الوقت لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون .

يذكر أن نحو (700) أسير يعانون أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب (160) أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً أن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.

وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.

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