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الخارجية الإسرائيلية توقف أنشطة سفاراتها بسبب الأزمة المالية

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية توقف أنشطة سفاراتها بسبب الأزمة المالية


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه تعليمات لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية وللسفارات في العالم بوقف أنشطتها بسبب الأزمة المالية المتفاقمة.

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يتم التوصل لاتفاق بين الخارجية والمالية الإسرائيلية بشأن تخصيص 350 مليون شيكل لصالح موازنة الخارجية وسفاراتها حول العالم.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تقرر وقف جميع الأنشطة بما في ذلك سفر الوفود أو المعاملات الخاصة بالإسرائيليين في الخارج، ووقف الرحلات الجوية، ووقف المشتريات، والعقود وغيرها من الأنشطة.

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