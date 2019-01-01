حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع الوفد المصري

غزة / سما /

كشفت حركة حماس، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادة الحركة بالوفد المصري الذي يزور قطاع غزة بعد انقطاع دام نحو شهرين.

وضم الوفد المصري الذي ترأسه اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، لأول مرة شخصيات فنية، زارت معبر رفح للإطلاع على العمل فيه، إلى جانب تفقد الحدود المشتركة بين غزة ومصر.

وقالت حماس في بيان لها، إن قيادة الحركة ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيس الحركة بغزة يحيى السنوار وعدد من قياداتها التقوا الوفد المصري، مؤكدةً على أهمية الجهد المبذول من قبل مصر لرفع الحصار عن القطاع.

وبينت أن اللقاء بحث أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر والشعب الفلسطيني وبالخصوص في قطاع غزة، ومراكمة البناء على ما تم في المرحلة الماضية مشيرةً إلى أنها أكدت على موقفها الثابت بضرورة بناء علاقات استراتيجية مع مصر وأهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بأكملها.

وبحث الجانبان ملف استعادة الوحدة الوطنية، حيث أبدت استعدادها التام للمضي قدمًا في إتمامها وبناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء شعبنا، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضيتنا. وفق نص البيان.

وتطرق الجانبان لآليات العمل في معبر رفح، حيث أكدت قيادة حماس على ضرورة وأهمية تخفيف معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة، وكذلك إنهاء ملف الممنوعين من السفر. كما جاء في البيان.