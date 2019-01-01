  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة فجر اليوم

الإثنين 09 سبتمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة فجر اليوم


رام الله /سما/

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي فجر الإثنين:

١. ليث يوسف عبد الهادي العصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

٢. محمد جهاد عصافرة- بيت كاحل

٣. موسى ياسر النجار- سلواد شرق رام الله

٤. نعمان صالح جمعة حامد- سلواد

٥. محمد لطفي جمعة حامد- سلواد

٦. الشيخ خليل حسن حامد- سلواد

٧. محمد ياسر جمعة حامد- سلواد

٨. محمود محمد الشرطي- المزرعة الشرقية شرق رام الله

٩. مالك اشتية- تل غرب نابلس

١٠. عماد نيروخ- الخليل

11. أمين حامد

12. محمد أيمن عبيد

الأكثر قراءة اليوم

قاتل الأميرة ديانا يكشف تفاصيل مثيرة تهز بريطانيا

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

طائرة مسيرة صغيرة تطلق من غزة.. محللون إسرائيليون: "الدرونات" تهديد متصاعد والحل بالردع

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية : مصر تعرض على حماس تسهيلات في ادخال البضائع والكهرباء وزيادة مساحة الصيد

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرّة في خراج بلدة رامية الجنوبية

جيش الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف وصفارات الانذار تدوي

هنية: أدعو لبناء استراتيجية فلسطينية تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام67

الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير في مستشفى أساف هاروفيه