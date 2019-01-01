الاحتلال يعتقل 12 مواطنا بالضفة فجر اليوم

رام الله /سما/

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاثنين.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعرف من معتقلي فجر الإثنين:

١. ليث يوسف عبد الهادي العصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

٢. محمد جهاد عصافرة- بيت كاحل

٣. موسى ياسر النجار- سلواد شرق رام الله

٤. نعمان صالح جمعة حامد- سلواد

٥. محمد لطفي جمعة حامد- سلواد

٦. الشيخ خليل حسن حامد- سلواد

٧. محمد ياسر جمعة حامد- سلواد

٨. محمود محمد الشرطي- المزرعة الشرقية شرق رام الله

٩. مالك اشتية- تل غرب نابلس

١٠. عماد نيروخ- الخليل

11. أمين حامد

12. محمد أيمن عبيد