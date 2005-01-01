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العاهل الأردني يجدد دعمه لحل الدولتين

الأحد 08 سبتمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يجدد دعمه لحل الدولتين


عمان /سما/

 جدد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تأكيده على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية بدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

ولفت الملك خلال لقائه والأمير الحسين ولي عهده، في قصر بسمان، اليوم الأحد، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، إلى أنه سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القيادات والمسؤولين الدوليين، للتأكيد على موقف الأردن الثابت حيال القضية الفلسطينية.

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