بلدية غزة توقع اتفاقية مع الصليب الأحمر لتشغيل مهندسين جدد

غزة / سما /

وقّع رئيس بلدية غزة يحيى السراج اتفاقية تعاون مشترك مع نائب مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إجناسيو كاسارس؛ لتشغيل مجموعة من المهندسين للعمل ضمن مشروع رفع شبكات المياه وحالة الطرق على نظم المعلومات الجغرافية.

وتم توقيع الاتفاقية والاطلاع على أوجه التعاون المشترك بين البلدية واللجنة في دعم المشاريع الطارئة ومركز الأطراف الصناعية والشلل.

وأكد السراج على أهمية الشراكة الحقيقية بين الجانبين في مجالات عديدة؛ بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة المحاصر، مشيدًا بتعاون الصليب الأحمر في دعم ومساعدة البلدية على تقديم الخدمات وخاصة في مركز الأطراف الصناعية والشلل.

وأطلع السراج نائب مدير بعثة الصليب الأحمر على الأوضاع الراهنة في مدينة غزة نتيجة الحصار الإسرائئيلي والإغلاق المتواصل للمعابر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والآثار المترتبة على السكان، وتأثيراتها على عمل البلدية ومشاريعها المختلفة.

وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع جديدة، بما يخدم سكان مدينة غزة، ويحسن من الخدمات المقدمة في قطاعات المياه والصرف الصحي.

في السياق، تلقى المهندسون الناجحون في اختبارات التعيين تدريبات مكثفة على مدار أسبوع كامل من الطواقم الفنية في بلدية غزة؛ للتعرف على كيفية جمع البيانات حول حالة الطرق وإدخال البيانات المطلوبة وآلية استخدام الأجهزة اللوحية والبرامج الإلكترونية.

وبحسب بيان اصدرته بلدية غزة فإن المشروع "سيشكّل علامة فارقة في عمليات تشخيص وضع شبكات المياه وحالتها مستقبلا، إضافة إلى حصر أعمال صيانة الطرق اللازمة وتحديد الأولويات بشكل واضح وممنهج، وتسهيل عملية اختيار المشاريع التطويرية وعمليات تطوير البنية التحتية في المدينة".