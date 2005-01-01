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بدء مناورات واسعة للاحتلال تحاكي حربًا

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء مناورات واسعة للاحتلال تحاكي حربًا


القدس المحتلة / سما /

 بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورات عسكرية واسعة لرئاسة الأركان لمحاكاة سيناريو إمكانية اندلاع حرب على عدة جبهات.

وأطلق الجيش اسم "الحجر الرئيسي" على تلك المناورات التي يشارك فيها الجيش وقوات الاحتياط، وسيتم خلالها محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة منها العمل القتالي المتنوع في مجالات مختلفة على الجبهة الشمالية.

ووفقًا للناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات هدفها "تحسين قدرة الجيش على الحرب وإدارة المعركة من قبل هيئة الأركان، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة كسلاح الجو والبر والبحر والمخابرات وقسم الخدمات التكنولوجية واللوجستية".

وأشار إلى أن المناورات ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل ضمن مخطط التدريب للعام الجاري. 

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