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ضابط إسرائيلي: نصرالله يعلم كل شيء عن الإسرائيليين حتى الـ DNA الخاص بهم

الأحد 08 سبتمبر 2019 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي: نصرالله يعلم كل شيء عن الإسرائيليين حتى الـ DNA الخاص بهم


القدس المحتلة / سما /

قال درور شالوم العميد بالجيش الإسرائيلي "إن وحدة الأبحاث بالجيش تدرس نصر الله والحزب اللبناني، وتناقش كل خطواته"، مشيراً إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يؤثر على الوعي الإسرائيلي.

وأضاف شالوم: إن بلاده تفحص خطوات الأمين العام لحزب الله اللبناني، بدعوى أنه يؤثر على الوعي الإسرائيلي، ويبحثون ويناقشون كل ما يدور حول نصر الله، ومن حوله، كونه شخصية حكيمة، ويعلم جيدا الحمض النووي الإسرائيلي، مؤكداً لجنة الأبحاث بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تقوم بعقد حلقات عصف ذهني حول شخصية نصر الله، والحزب اللبناني، لمعرفة كيف يفكر ويتصرف تجاه إسرائيل.

وتابع: إن الإيرانيين يحاولون معرفة الثقافة الإسرائيلية، وإن حال البعد الجغرافي دون ذلك، ولكنهم يحاولون بالفعل عبر مساعدة نصر الله لهم ... نصر الله وسليماني أصدقاء، ويتفقان في كثير من العوامل المشتركة، ولكن نصر الله يفوقه علما وفهما للثقافة الإسرائيلية، وللداخل الإسرائيلي، حتى إن نصر الله يعلم الحمض النووي الإسرائيلي نفسه.

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