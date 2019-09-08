تعقيبا على استشهاد السايح.. الجهاد: نعاهد أسرانا بأننا لن نخذلهم ولن نتخلى عنهم

غزة / سما /

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، الأسير بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، إن" آلام الأسير الشهيد بسام السايح ستبقى شاهدةً على جرم الاحتلال وبلادة الضمائر التي تقاعست أمام عذاباته".

وفيما يلي نص بيان الحركة كاملا:

بيان صحفي

ستبقى آلام الأسير الشهيد بسام السايح شاهدةً على جرم الاحتلال وبلادة الضمائر التي تقاعست أمام عذاباته

أسير آخر يرتقي شهيدا نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال .

يرتقي الأسير الصحفي بسام السايح شهيدا مصابا بالسرطان الذي داهم جسده الضعيف في سجون الاحتلال دون أن تتحرك ضمائر الانسانية التي أصابتها البلادة.

بقي بسام السايح وغيره عشرات الأسرى المرضى رهن المعاناة والأوجاع والآلام ، شاهدين على الظلم والارهاب والعدوان الذي ترتسم تفاصيله في كل لحظة من حياة أسرانا داخل سجون الاحتلال.

إننا إذ ننعى الأسير بسام السايح شهيدا ، فإننا نؤكد على ما يلي:-

أولا: سيظل الأسرى في رأس الاولويات الوطنية ولن نألوا جهدا في سبيل تحقيق حريتهم بإذن الله ، وإن استشهاد الأسير السايح هي صرخة في ضمائرنا من أجل تفعيل الجهود والعمل من أجل إنقاذ الأسرى من براثن السجن والسعي الحثيث من أجل حريتهم وخلاصهم.

ثانيا: ندعو إلى رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وخاصة على المستوى الشعبي ، فأسرانا ليسوا وحدهم بل إن من خلفهم شعب موحد أمام معاناتهم وأمام الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

ثالثا: نؤكد على ضرورة تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق عموم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف.

وختاما: نعاهد أسرانا بأننا لن نخذلهم ولن نتخلى عنهم.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الأحد 9 محرم 1441هـ، 2019/9/8م