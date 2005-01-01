"حماس" تعلق على استشهاد الأسير المريض بسام السايح.. والقسام يتبنى

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الأحد، إن الاحتلال يتحمل تداعيات استشهاد الأسير الصحفي بسام السايح في داخل السجون بسبب الإهمال الطبي.

وأضاف القانوع في تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن هذه الجريمة البشعة تعكس وجه الاحتلال الوحشي وسلوكه الإجرامي تجاه الأسرى الأبطال، وهو ما يتطلب التحرك سريعا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادته المجرمين.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد بسام السايح "47 عاماً"، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013.

بدورها، تبنت كتائب القسام الأسير الشهيد، قائلةً: نزف إلى العلا القائد القسامي الميداني الشهيد بسام السايح أحد أبطال عملية ايتمار التي أقضت مضاجع الاحتلال وفجرت انتفاضة القدس، والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الإسرائيلية.