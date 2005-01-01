كاشفا عن زيارة لروسيا.. نتنياهو يهدد قطاع غزة مجددا

القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، تهديدا جديدا إلى قطاع غزة ، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح بمحاولات الاعتداء عليها".

ويحسب صحيفة "يديعوت العبرية" قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة:" لقد عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبًا وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها".

وأضاف نتنياهو:" في وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني أصل إلى روسيا أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

وأكد نتنياهو أن " قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط"، مشيرا إلى أن "الطائرات شنت الليلة الماضية غارات على أهداف رئيسية في عمق القطاع".

وتابع قائلا:" إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة الاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا، وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددًا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا وسنحافظ على أمن إسرائيل".

وأردف نتنياهو:" بهذه المناسبة ألتمس التعبير مجددًا عن تقديري لوقوف سكان الغلاف والجنوب الصامد، بحيث أنهم يفسحون لنا المجال لكي نحارب أعداءنا على النحو الصحيح".