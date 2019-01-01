تدهور صحة الأسير ناصر الجدع في ظل إضرابه لليوم الثالث والثلاثين

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها ،أليوم، أن الأسير ناصر زيدان محمد الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري.

وأوضحت الهيئة ، أن الأسير الجدع والقابع في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، يواجه أوضاعاً صحية سيئة، حيث يشتكي من دوخة مستمرة وتعرض الأسير للاغماء عدة مرات، ويُصاب بحالة تقيؤ متواصلة للعصارات الصفراء الموجودة في المعدة.

وأضافت، بأن الأسير الجدع يقبع حالياً داخل زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ومراقبة بثلاث كاميرات، ويرفض اجراء الفحوصات الطبية ويقاطع عيادة المعتقل.

يذكر، بأن الأسير الجدع أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الإداري الأول له، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة شهور، وذلك منذ تاريخ اعتقاله في الرابع من تموز 2019، وشرع باضراب مفتوح عن الطعام وهو بمعتقل "عوفر"، وفور اعلانه الاضراب جرى زجه بالزنازين لمدة 21 يوماً، ومؤخراً تم نقله إلى عزل "نيتسان الرملة".

وتجدر الاشارة، بأنه إلى جانب الأسير الجدع، يواصل خمسة أسرى معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على اعتقالهم الاداري، وهم كل من الاسير أحمد غنام(42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل ويخوض اضرابه منذ (57 يوماً) على التوالي، والأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (53 يوماً)، وإسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض اضرابه منذ (47) يوماً، وطارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين، ومضرب منذ (40 يوماً)، وثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا ويواصل اضرابه لليوم (28 ) على التوالي.