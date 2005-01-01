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الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد شاب من غزة

الأحد 08 سبتمبر 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد شاب من غزة


القدس المحتلة / سما /

 قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد سمير أبو سنيمة (20 عامًا) من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي .

وبحسب لائحة الاتهام، فإن أبو سنيمة اعتقل في قبل شهر بعد محاولة تسلله إلى منطقة السياج ليلًا وبحوزته سكين ورصاصات لسلاح كلاشنكوف، وبحوزته شعار سرايا القدس الجناج العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .

وتضمنت اللائحة اتهامات، منها الانضمام للجهاد الإسلامي عام 2015، والمشاركة في أنشطة الحركة، بما في ذلك التدرب على إطلاق النار والخطف، والمشاركة والإعداد لهجمات ضد أهداف عسكرية على السياج، كما شارك في حفر نفق للجهاد على بعد 2 كيلو متر من الحدود الإسرائيلي في رفح.

وتشمل الاتهامات العضوية في منظمة "إرهابية" والتخطيط لارتكاب "جرائم خطيرة قاتلة" وتلقي تدريبات عسكرية محظورة. وطلب الإدعاء تمديد اعتقاله لحين انتهاء التحقيقات معه.

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