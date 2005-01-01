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الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير مريض في مستشفى أساف هاروفيه

الأحد 08 سبتمبر 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن عن إستشهاد أسير مريض في مستشفى أساف هاروفيه


القدس المحتلة / سما /

أكد نادي الاسير الفلسطيني، مساء اليوم الاحد، استشهاد الاسير بسام السايح داخل مستشفى اساف هاروفيه الذي كان يتلقى فيه العلاج إثر مرض السرطان

اعلنت ادراة مصلحة السجون الاسرائليية، عصر اليوم الاحد، عن استشهاد اسير فلسطيني داخل مستشفى اساف هاروفيه الاسرائيلي.

وأفادت مصلحة السجون أن الأسير البالغ من العمر (46 عاما) من سكان الضفة الغربية، وينتمي لحركة حماس، دون أن تعلن عن هويته.

وأضافت في بيان، أنه محتجز في سجون الاحتلال منذ شهر اكتوب/ تشرين الأول 2015.

وادعت مصلحة السجون في بيانها أن الأسير يعاني من مرض مزمن، وقد أكد الاطباء وفاته في مستشفى "أساف هروفيه".

يتبع...

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