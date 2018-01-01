صحيفة كويتية تكشف تفاصيل اتفاق أمريكي إيراني حول ناقلة النفط "أدريان 1"

سما / وكالات/

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الأحد، أن اتفاقاً سرياً لم يُعلن عنه حصل بين أميركا وإيران عن طريق طرفٍ مُفاوِضٍ ثالث، استطاعت من خلاله طهران ادخال ناقلة النفط العملاقة "أدريان داريا 1" إلى مقابل مرفأ طرطوس. وقد تم تحميل النفط لمدة أربعة أيام على متن ناقلات أصغر ليتم تفريغ الحمولة كلها في سورية.

ونقلت الصحيفة عما قالت انها مصادر مواكبة للمفاوضات، إن "أميركا كانت صممت على محاولة منع الناقلة العملاقة من التوجه إلى سورية بسبب السياسة الأميركية - الأوروبية التي تريد محاصرة الرئيس بشار الأسد اقتصادياً... فما لا تستطيع هذه الدول أخذه بالعمليات العسكرية لإسقاط النظام وإحداث الفوضى في الشرق الأوسط، تحاول أخذه بالعقوبات على حكومة دمشق وأهمّها منْع إيصال النفط إليها".

وتضيف المصادر، ان "الناقلة الإيرانية العملاقة بقيت لأيام تدور في البحر المتوسط إلى حين انتهاء المفاوضات بين إيران وأميركا. وقد تم التوصل إلى سلسلة خطوات أهمها البدء بإطلاق عدد من أفراد طاقم ستينا ايمبيرو التي تحمل العلم البريطاني، واحتجزت في مرفأ بندر عباس كردّ على احتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة (غريس 1 سابقاً). وجرى إطلاق سبعة من الطاقم وسيتم إطلاق آخرين عند التأكد من أن الناقلة أفرغت حمولتها للمشتري".

وتؤكد المصادر أن "المشتري هو رامي مخلوف، قريب الرئيس بشار الأسد الذي دفع ثمن المحتويات (المقدرة بنحو 130 مليون دولار بسعر السوق العالمية)، وتسلمها على دفعات لاستحالة دخول الباخرة إلى مرفأ طرطوس لعدم وجود عمق مائي كافٍ لاقتراب ودخول الناقلة اليه".

وأفادت "الراي"، ان إيران تقدّم جزءاً من النفط كهدية لحليفها الرئيس السوري، بينما يُدفع ثمن الجزء الأكبر المتبقّي إلى إيران أو مَن تريد هي أن يتسلم المبالغ الباقية.

وتتابع المصادر أن "طائرات مسيّرة إسرائيلية من طراز (هيرون) حلقت فوق الباخرة الإيرانية طوال أيام المفاوضات، إلى أن جاء القرار بأن اتفاقاً قد عُقد فاختفت كلياً الدرونز واستطاعت الناقلة التوجه مقابل مرفأ طرطوس".

وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، بعد الاتفاق غير المباشر، أن "بلاده لا تملك أي خطة لاحتجاز أدريان داريا 1".

وبينما كان بريان هوك، الممثل الخاص الأميركي للملف الإيراني، يوجّه رسالة إلى قبطان "أدريان داريا 1" بأنه يستطيع دفع مبلغ 15 مليون دولار إذا حوّل وجهة الباخرة إلى قبضة القوات الأميركية أو ستُفرض عليه عقوبات خاصة بغرض تخويفه، كانت إدارة البيت الأبيض تفاوض من أجل الحصول على مكتسبات منها عدم تغريم الباخرة "ستينا ايمبيرو "لأجل احتجازها مع مَن تبقى من طاقمها الـ16 ولتنازلات أخرى لا تتعلق بالملف النووي.