  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الطيبي: نتنياهو يتهم فلسطينيي 48 بتزوير انتخابات "الكنيست"

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: نتنياهو يتهم فلسطينيي 48 بتزوير انتخابات "الكنيست"


القدس المحتلة / سما /

 قال النائب العربي في "الكنيست" الاسرائيلية أحمد الطيبي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتهم فلسطينيي 48 بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

جاء ذلك تعقيبا على أقوال نتنياهو، اليوم الأحد، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، حيث أشار إلى أن الوسيلة المثلى للحفاظ على نزاهة الانتخابات في اسرائيل هي بنصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ايهود باراك، ان نتنياهو يريد من خلال مشروعه نصب كاميرات المراقبة في المراكز الانتخابية ردع الناخبين العرب عن التصويت او خلق ذريعة للادعاء بأنه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

ورأى باراك ان نتنياهو يمهد كذلك الطريق لإقالة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.

الأكثر قراءة اليوم

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

الاحتلال يجري مقابلة مع طبيب الأسنان الفلسطيني الذي أنقذ الإسرائيليين في عزون

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

اشتية: سننهي الإشكاليات المالية لموظفي الإعلام الرسمي في غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية