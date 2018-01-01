الطيبي: نتنياهو يتهم فلسطينيي 48 بتزوير انتخابات "الكنيست"

القدس المحتلة / سما /

قال النائب العربي في "الكنيست" الاسرائيلية أحمد الطيبي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتهم فلسطينيي 48 بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

جاء ذلك تعقيبا على أقوال نتنياهو، اليوم الأحد، في مستهل جلسة حكومة الاحتلال، حيث أشار إلى أن الوسيلة المثلى للحفاظ على نزاهة الانتخابات في اسرائيل هي بنصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع، بحسب ما أفادت الإذاعة العبرية.

بدوره، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ايهود باراك، ان نتنياهو يريد من خلال مشروعه نصب كاميرات المراقبة في المراكز الانتخابية ردع الناخبين العرب عن التصويت او خلق ذريعة للادعاء بأنه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

ورأى باراك ان نتنياهو يمهد كذلك الطريق لإقالة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.