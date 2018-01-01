  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري تطورات الأوضاع في المنطقة

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري تطورات الأوضاع في المنطقة


دمشق /سما/

 بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.

وأكد عبد الهادي خلال اللقاء العلاقات المتينة التي تربط البلدين وأن الدولتين في خندق واحد في مواجه الإرهاب.

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا وتصاعد وتيرة الاستفزازات في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما وضع المقداد بصورة عمل الحكومة الفلسطينية بقرار الرئيس محمود عباس بالانفكاك عن الاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية لإسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي.

بدوره، أكد المقداد أن سوريا مع فلسطين قلباً وروحاً وتقف في طليعة من يقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

وقال مقداد: "ناقشنا سبل التصدي المشترك لمحاولات تمرير صفقة القرن، التي أكدنا أنها ستفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفض صفقة القرن وأن سوريا تقف ضد أي طرف يضعف نضال الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بادل سوريا هذه المحبة بمحبة ووقف إلى جانب سوريا شعبا وقيادة في نضالها ضد الإرهاب.

وتابع مقداد: "نحن نتوجه إلى الشعب الفلسطيني وإلى قيادته بالتحية والاعتزاز بمواقفهم التي دعمت سوريا طيلة هذه الأزمة"، مؤكدين وقوف سوريا إلى جانبكم في رفض ما يسمى صفقة القرن".

الأكثر قراءة اليوم

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

الاحتلال يجري مقابلة مع طبيب الأسنان الفلسطيني الذي أنقذ الإسرائيليين في عزون

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

اشتية: سننهي الإشكاليات المالية لموظفي الإعلام الرسمي في غزة

الأخبار الرئيسية

ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية