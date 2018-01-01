عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري تطورات الأوضاع في المنطقة

دمشق /سما/

بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والتطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها.

وأكد عبد الهادي خلال اللقاء العلاقات المتينة التي تربط البلدين وأن الدولتين في خندق واحد في مواجه الإرهاب.

واستعرض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا وتصاعد وتيرة الاستفزازات في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما وضع المقداد بصورة عمل الحكومة الفلسطينية بقرار الرئيس محمود عباس بالانفكاك عن الاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية لإسرائيل وإيجاد بديل محلي واقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي.

بدوره، أكد المقداد أن سوريا مع فلسطين قلباً وروحاً وتقف في طليعة من يقف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة.

وقال مقداد: "ناقشنا سبل التصدي المشترك لمحاولات تمرير صفقة القرن، التي أكدنا أنها ستفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على رفض صفقة القرن وأن سوريا تقف ضد أي طرف يضعف نضال الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بادل سوريا هذه المحبة بمحبة ووقف إلى جانب سوريا شعبا وقيادة في نضالها ضد الإرهاب.

وتابع مقداد: "نحن نتوجه إلى الشعب الفلسطيني وإلى قيادته بالتحية والاعتزاز بمواقفهم التي دعمت سوريا طيلة هذه الأزمة"، مؤكدين وقوف سوريا إلى جانبكم في رفض ما يسمى صفقة القرن".