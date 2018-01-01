الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت أن الحافلات المراد السفر لها غداً هي الحافلات: الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف (9/8).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.