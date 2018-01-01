ملحم يكشف عن إقامة أكبر محطة توليد كهرباء بالضفة قريبًا

رام الله / سما /

كشف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، عن إقامة أكبر محطة توليد في الضفة الغربية في القريب العاجل، مبيناً أنها "بقدرة "460" ميغا واط، وستوفر أكثر من "40 %" من الطاقة الكهربائية".

وبيّن ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن سلطة الطاقة والشركة المطورة لمحطة كهرباء جنين على وشك الانتهاء من اللمسات الأخيرة من المفاوضات الجارية من إجلال شروع ببناء محطة الوقود في أقرب وقت ممكن.

على صعيد آخر، فنّد رئيس سلطة الطاقة ادعاء شركة الكهرباء الاسرائيلية بتراكم الديون على شركة الكهرباء الفلسطينية بمعدل مليار و"700" مليون شيكل.

وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت، إنّ شركة الكهرباء الاسرائيلية تهدد بقطع الكهرباء عن الضفة نتيجة لتراكم الديون.

وأكد ملحم أن شركة كهرباء القدس سددت ما قيمته مئة مليون شيكل كدفعة من الديون المستحقة، قبل أيام على أن تتم جدولة الباقي خلال ثلاثة أشهر.

ونوه إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار مواصلة انتهاكاتها منعت تشغيل أربعة مولدات للكهرباء تم إنشاؤها بموجب اتفاق مع الجانب الإسرائيلي بحجج تراكم الديون.