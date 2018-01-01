حماس تكشف ما ستبحثه مع الوفد الامني المصري

غزة / سما /

كشفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الأحد، عن الملفات التي سيتم مناقشتها مع الوفد الأمني المصري الذي وصل قطاع غزة اليوم عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، إن "الوفد المصري سيناقش العديد من القضايا منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة وإلزام الاحتلال بالتفاهمات والعلاقات الثنائية بين الجانبين".

وأضاف القانوع أن "الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس كانت مباحثاتها إيجابية وسيتم استكمالها اليوم مع الوفد المصري بغزة"، منوها إلى أن "الاتصالات مع الأشقاء المصريين لم تنقطع وهناك تواصل مستمر".