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الشيخ والصالحي يطالبان واشنطن بإعادة النظر في سياستها في أعقاب استقالة مبعوثها للسلام

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ والصالحي يطالبان واشنطن بإعادة النظر في سياستها في أعقاب استقالة مبعوثها للسلام


رام الله / سما /

طالب وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أعقاب استقالة مبعوثها لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وقال حسين الشيخ على حسابه في موقع (تويتر)، إن "استقالة غرينبلات تتطلب من الإدارة الأمريكية إعادة النظر في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بعد فشلها".

واتهم الشيخ، الإدارة الأمريكية "بتدمير مسار السلام وخيار المفاوضات وانحيازها الكامل للاحتلال"، داعيًا إياها إلى "العودة لقرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلن غرينبلات الذي عمل مع الإدارة الأمريكية منذ ثلاثة أعوام ويعد أحد مهندسي خطة السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، استقالته الأسبوع الماضي في خطوة مفاجئة.

وجاءت الاستقالة قبيل أن ترى الخطة النور وسط تقديرات بالاعلان عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر الجاري.

من جهته، قال بسام الصالحي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "المشكلة ليست في الأشخاص وإنما في سياسة الإدارة الأمريكية المخالفة للمرجعيات الدولية".

وذكر الصالحي، أن هناك "إرادة لدى الادارة الأمريكية بالتماهي بشكل مطلق مع مفاهيم اليمين المتطرف في اسرائيل لحل القضية الفلسطينية والتي تقوم على تكريس الوقائع على الأرض ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

واتهم الفلسطينيون غرينبلات في مواقف عديدة بالانحياز لإسرائيل بسبب مواقفه الداعمة لها.

وتقاطع السلطة الإدارة الأمريكية منذ نهاية 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال ورفضت مسبقًا خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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