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مسؤول إسرائيلي: 400 عائلة مسيحية من الناصرة بصدد الهجرة

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: 400 عائلة مسيحية من الناصرة بصدد الهجرة


القدس المحتلة / سما /

 قال شادي خلول من حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن هنالك 400 عائلة مسيحية من الناصرة قدمت مستندات إلى سفارات مختلفة من أبرزها كندا بهدف الهجرة.

وأوضح خلول في مقابلة مع قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن تلك العائلات ستهاجر بسبب العنف المجتمعي الذي تتعرض له الطائفة المسيحية في "إسرائيل".

وقال "إن هذه الطائفة ينقصها التمثيل البرلماني، كما هو الحال مع الطائفتين المعروفية والإسلامية".

وردًا على ذلك قال رئيس بلدية الناصرة علي سلام إن أقوال شادي خلول عارية عن الصحة، وإنه سوف يقدم دعوى قذف وتشهير باسم المدينة ضد خلول.

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