بالصور.. أهالي الأسرى المضربين ينظمون وقفة تضامنية وسط جنين

جنين / سما /

نظم أهالي الأسرى المضربين عن الطعام، اليوم الأحد، وقفة تضامنية دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وسط جنين.

يذكر أن ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام من مدينة جنين وهم؛ طارق قعدان، مضرب منذ 40 يومًا، من بلدة عرابة قضاء جنين، والأسير سلطان خلف، مضرب منذ 53 يومًا، ناصر الجدع، مضرب منذ 33 يومًا، وكلاهما من بلدة برقين، جنوب غرب المدينة.

وتنظم بلدية برقين وقفات تضامنية أسبوعية كل جمعة، أمام منزل خلف، بالمشاركة مع القوى الوطنية وأهالي البلدتين، لدعم صمود الأسرى المضربين الثلاث.

وتطالب عائلات المضربين، قوى ومؤسسات وجماهير الشعب الفلسطيني بالتوحد خلف قضية الأسرى لتحقيق انتصارهم وحريتهم وعودتهم سالمين منتصرين لأسرهم.