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اعتقال شاب من كفر قدوم ومصادرة جرافة وشاحنة

الأحد 08 سبتمبر 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شاب من كفر قدوم ومصادرة جرافة وشاحنة


قلقيلية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، الشاب أمجد جمعة من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وصادرت جرافة وشاحنة استخدمهما خلال عمله في أرضٍ في منطقة جبل محمد شمال القرية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يحظر على المواطنين استصلاح الأراضي في قرية كفر قدوم بهدف منع التوسع باتجاه مستوطنة "قدوميم" التي أقيمت عام 1976، وأصبحت الآن من المستوطنات الكبيرة بالضفة الغربية.

وكان الاحتلال أغلق مدخل قرية كفر قدوم الرئيس ومنع الأهالي من استخدامه منذ 2003 ومازالت المطالبات بفتحه في المسيرة الاسبوعية التي دخلت عامها التاسع.

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