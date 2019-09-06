الاحصاء ينفي ما نشر حول اعداد الفلسطينيين في وكالة محلية

رام الله /سما/

قال جهاز الاحصاء الفلسطيني في بيان توضحي ظهر اليوم انه "بالاشارة إلى ما تم نشره على صفحة وكالة معا الاخبارية تحت عنوان "اين هم الفلسطينيون الان، وكم بلغ عددهم؟." بتاريخ 6/9/2019 وتم تحديثه بتاريخ 7/9/2019، فإن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يؤكد أن ما تضمنه البيان من معلومات وأرقام حول عدد الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين مغلوطه، ويؤكد ان هذه البيانات لم تصدر عن الاحصاء الفلسطيني ولا يجوز ان تنسب اليه.

واكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لجميع الجهات ذات العلاقة أن الاحصاء الفلسطيني مستعد في كل الأوقات لتزويدكم بجميع البيانات الاحصائية المتوفرة والمتاحة حول فلسطين والفلسطينيين اينما تواجدوا.