غرفة صناعة رام الله والبيرة ونظيرتها في عمان توقعان اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقع رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج حسن، في العاصمة عمان، اليوم الأحد، اتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وقال العطاري إن توقيع اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين جاء لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية للذهاب الى العمق العربي لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

وأوضح أن بنود الاتفاقية تشمل تشجيع وتطوير التعاون في كافة مجالات التجارة وتبادل المعلومات التجارية وقوانين وأنظمة الاستثمار والخبرات لكلا الجانبين، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية لتبادل الخبرات بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص.

وتوقع العطاري وصول حجم التبادل التجاري الفلسطيني الأردني مع نهاية عام 2019 لــ300 مليون دولار، داعيا إلى ان تكون هذه الاتفاقية بوابة لعبور المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة الى الاسواق العالمية، مؤكدا عمق العلاقة الاخوية بين الجانبين، التي عززتها المواقف المشتركة للقيادتين الفلسطينية والأردنية .

من جانبه، قال الحاج حسن إن تجار عمان، الذين يمثلون 90% من تجار الاردن يرحبون بهذا للتعاون المطلق من العلاقات الاخوية بين الجانبين، مطالبا بأن يكون شعار صنع في فلسطين وسيلة لتعزيز صمود الاشقاء في مقاومة الاحتلال.

وأضاف ان الغرفة الاردنية تضع كافة امكانيتها لتسهيل تسويق المنتجات الفلسطينية ودخولها الاسواق العربية والعالمية، اضافة الى زيادة في ادخال المنتجات الاردنية الى الاسواق الفلسطينية .

وشدد على اهمية ان تكون هذه الاتفاقية لبنة اساسية في تعزيز التبادل التجاري والصناعي، الذي يعزز صمود الاشقاء الفلسطينيين، ويساهم في تحقيق رؤيتهم في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.

وجدد موقف الاردن الثابت من اتجاه القضية الفلسطينية وتحديدا الظروف التي تمر بها مدينة القدس، مؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع تعزيز الصمود الفلسطيني من خلال المساهمة في تعزيز الاقتصاد وتنمية التبادل التجاري.

يذكر ان غرفة تجارة عمان وقعت عددا من مذكرات التفاهم بين الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، كان ابرزها اتفاقية توأمة مع الغرفة التجارية والصناعية العربية القدس، واتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة طولكرم، وغرفة تجارة نابلس، والغرفة الصناعية والتجارية لقطاع غزة، وصناعة وتجارة الخليل .