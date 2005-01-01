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وقفة تضامنية مع الأسرى في غزة.. والجهاد يهدد الاحتلال

الأحد 08 سبتمبر 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى في غزة.. والجهاد يهدد الاحتلال


غزة / سما /

نظم مواطنون في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وشارك العشرات في الوقفة التي نظمتها مؤسسة مهجة القدس وحركة الجهاد الإسلامي قبالة مقر الصليب الأحمر بغزة.

وتوعد القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب، الاحتلال بدفع الثمن غاليًا في حال تضرر أي أسير جراء الإضراب الذي يخوضونه.

وقال حبيب "إن المقاومة وجدت لتدافع عن شعبها ولا يمكن أن تسكت أمام استشهاد أو إصابة أي أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

واتهم الاحتلال بتعمده إذلال الأسرى تحت مسمى الاعتقال الإداري غير القانوني ودون تهمة. مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل معهم وكأنه فوق القانون الدولي، ولا يأبه به ولا بأي مؤسسة دولية، لذلك يمعن في تعذيبهم.

وأكد على وجوب بذل قصارى الجهد لدعم الأسرى في ظل تواطؤ العالم والمعادلة الدولية الظالمة التي لا تلتفت لمعاناتهم.

وطالب أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية بأن ينتصروا لقضية الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

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