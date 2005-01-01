برشلونة يخطط لمنح ميسي عقداً مدى الحياة

وكالات / سما /

أشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة يخطط إلى منح أسطورته ليونيل ميسي عقداً مدى الحياة.

وكانت صحيفة “إل باييس” قد كشفت مؤخراً على أن عقد ميسي الحالي الممتد حتى 2021 يتضمن بند يسمح للنجم الأرجنتيني بإنهاء ارتباطه مع النادي في تاريخ 30 يونيو من كل عام، وهو ما أثار المخاوف لدى مشجعي النادي الكتالوني.

وحسب المصدر، الرسالة التي نقلها النادي هي رسالة من الهدوء المطلق والحد الأقصى من الثقة حول استمرارية ميسي. يحدث شيء مشابه في غرفة الملابس ، والتي كانت تعرف بالفعل بوجود البند ولكنها لم تعطه أهمية كبيرة.

الكشف عن وجود شرط يمنح ميسي حرية القرار لم يغير الخطط المستقبلية لنادي برشلونة. كان برشلونة يفكر في تقديم عقد جديد لميسي ، على الرغم من التجديدات السابقة ، هذه المرة لن يكون هناك تاريخ انتهاء للعقد. فكرة برشلونة هي أن يقترح على ليو ميسي عقدًا مدى الحياة ، ليكون برشلوني مدى الحياة.

إنها فكرة ظل جوزيف ماريا بارتوميو يحتفظ بها لفترة طويلة دون استعجال للجلوس والتفاوض أو القلق بشأن مستقبل ميسي، لأنه أظهر التزامه وولائه للنادي مرات عديدة.

العلاقة بين جوزيب ماريا بارتومو وخورخي ميسي والد ووكيل أعمال اللاعب ودية للغاية وسليمة للغاية. كلاهما على اتصال دائم والرئيس شخصياً يعتني بجميع احتياجات قائد برشلونة. يعرف ميسي ووالده نوايا النادي لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للجلوس والتحدث عن عقد جديد. تم التوقيع على العقد الحالي الساري المفعول حتى 30 يونيو 2021 ، في نهاية عام 2017. ومن المرتقب أن يبدأ الطرفان المفاوضات بشأن عقد جديد في الأشهر المقبلة ، دون تعجل ولكن دون توقف.

سيكون ليو ميسي هو الشخص الذي يقرر مستقبله والمدة التي يريد أن يستمر في اللعب. في النادي ، يعتقدون أنه سيظل نشطًا على الأقل حتى عام 2022 للوصول إلى كأس العالم القادمة. سيكون ميسي في الخامسة والثلاثين من العمر ويمكنه البدء في التخطيط لاعتزاله. لقد أكد دائمًا أنه قبل اعتزاله يرغب في اللعب في ناديه الأم نيولد أولد بويز. مغامرة يمكن أن يعيشها ميسي قبل العودة لبرشلونة لشغل المنصب الذي يختاره.