  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير العدل يبحث مع ممثل رومانيا تعزيز التعاون

الأحد 08 سبتمبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة في مكتبه، اليوم الأحد، مع ممثل رومانيا لدى فلسطين كاتالين تيريلا، سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية لدعم منظومة العدالة في فلسطين.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومدير عام الإدارة العامة للحاسوب حنان ياغي، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

وشدد الشلالدة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة بوخارست سنة 1974، آملا من خلال ترؤس رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي العام الحالي، أن تواصل جهودها في مساندة شعبنا حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك من منطلق التزامها بالقانون الدولي، وبموقف الاتحاد الأوروبي القائم على رفض الاستيطان ودعم تحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية انسجاما مع التزاماتنا الدولية بعد الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية، وسيتم العمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة ضمن الالتزام بإنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستعمل خلال الفترة المقبلة بعد تكليف رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون العقوبات.

بدوره، أشار السفير تيريلا إلى عمق العلاقة الرومانية الفلسطينية، مؤكدا الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والتنموي لفلسطين، ومواصلة دعم مساعي حل القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بانضمام وزارة العدل الفلسطينية للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية- الرومانية في اجتماعاتها القادمة لتعزيز التعاون في المجال القضائي الدولي وتبادل الخبرات.

#وزير العدل #رومانيا

الأكثر قراءة اليوم

صديقة إسراء غريب تكشف أسرار جديدة والأم في خطر والخطيب يدخل على الخط

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

الاحتلال يجري مقابلة مع طبيب الأسنان الفلسطيني الذي أنقذ الإسرائيليين في عزون

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

محللون إسرائيليون: استهداف آلية عسكرية عبر طائرة مسيرة خطير جداً

اشتية: سننهي الإشكاليات المالية لموظفي الإعلام الرسمي في غزة

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري يصل غزة اليوم بعد أن قدم موعد وصوله بسبب التطورات الاخيرة

كاتس: قريبون من حملة شاملة للقضاء على حماس والجولة القادمة نقطة تحول

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة