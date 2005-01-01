وزير العدل يبحث مع ممثل رومانيا تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة في مكتبه، اليوم الأحد، مع ممثل رومانيا لدى فلسطين كاتالين تيريلا، سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية لدعم منظومة العدالة في فلسطين.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومدير عام الإدارة العامة للحاسوب حنان ياغي، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

وشدد الشلالدة على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة بوخارست سنة 1974، آملا من خلال ترؤس رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي العام الحالي، أن تواصل جهودها في مساندة شعبنا حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك من منطلق التزامها بالقانون الدولي، وبموقف الاتحاد الأوروبي القائم على رفض الاستيطان ودعم تحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية انسجاما مع التزاماتنا الدولية بعد الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية، وسيتم العمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة ضمن الالتزام بإنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستعمل خلال الفترة المقبلة بعد تكليف رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد قانون العقوبات.

بدوره، أشار السفير تيريلا إلى عمق العلاقة الرومانية الفلسطينية، مؤكدا الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والتنموي لفلسطين، ومواصلة دعم مساعي حل القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمله بانضمام وزارة العدل الفلسطينية للجنة الوزارية المشتركة الفلسطينية- الرومانية في اجتماعاتها القادمة لتعزيز التعاون في المجال القضائي الدولي وتبادل الخبرات.