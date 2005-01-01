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وعود بتسيهلات حياتية لغزة بعد الانتخابات الاسرائيلية

الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم ...

الأحد 08 سبتمبر 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم ...


رام الله /سما/

يصل الوفد الامني المصري، اليوم الاحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، في محاولة لنزع فتيل التوتر على حدود غزة.

وقال مصدر مقرب من الوفد الامني المصري أن الوفد سيصل في ساعات بعد الظهر لقطاع غزة بعد غياب لأكثر من شهرين وسيلتقي قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وكان خليل الحية القيادي في حركة حماس قال ان اتصالات يجريها الوسطاء لنزع فتيل التوتر على حدود غزة في اعقاب التصعيد الناجم عن قيام الاحتلال بقتل اثنين من الاطفال خلال مسيرات العودة يوم الجمعة الماضية.

وتتولي مصر ملف التهدئة بين الفصائل واسرائيل حيث تحاول منع انفجار الاوضاع في القطاع. وكانت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي قالت صباح اليوم ان مصر تحاول منع التصعيد خلال الاسبوع القادم لتمرير الانتخابات الاسرائيلية بهدوء مقابل وعود من نتنياهو بتقديم تسهيلات حياتية في حال فوزه بالانتخابات.

وقالت مصادر أمنية اسرائيلة ان تل ابيب لن تتردد في الرد بقسوة على اي استفزاز من قبل حماس والفصائل الاخرى بغزة رغم فترة الانتخابات وانها لا تمانع في الدخول بحرب واسعة .

 

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