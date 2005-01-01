أبو جيش يبحث مع وفد من وزارة التعاون الاقتصادي الألماني دعم صندوق التشغيل

رام الله / سما /

بحث رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وزير العمل نصري أبو جيش، مع وفد ألماني برئاسة نائب مدير التعاون الدولي في وزارة التعاون الاقتصادي الألماني هانا ايلغا، اليوم الاحد، سبل تطوير وتعزيز التعاون والعمل المشترك ودعم قدرات صندوق التشغيل.

واتفق أبو جيش مع الوفد الألماني الذي ضم: هايكي كنوب وفاطمة عصفور من مؤسسة التعاون الألماني "GIZ " على اشراك "الصندوق" ضمن خطط وبرامج مؤسسة التعاون الألماني في فلسطين.

وبحث المجتمعون سبل بلورة واعداد مشاريع مشتركة بين "الصندوق" ومؤسسة التعاون الألماني تركز على دعم وزيادة تشغيل النساء والفئات المهمشة ودعم القطاعات الواعدة.

وأكد أبو جيش أن "صندوق التشغيل" هو العنوان الوطني والمهني في فلسطين والمظلة الوطنية لمشاريع التنمية والتشغيل.

وأشاد بدور مؤسسة التعاون الألمانية في دعم قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني في فلسطين، معربا عن امله في تعزيز وزيادة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة للتغلب على الصعاب الكبيرة التي تواجه قطاع التشغيل في فلسطين، والذي يعاني بسبب الاحتلال.

من جانبها، اكدت ايلغا ثقتها بالقدرات الفنية الهائلة لصندوق التشغيل، والتي تعززت مؤخرا بفعل المشاريع الريادية التي ينفذها في فلسطين.

وقالت ان الصندوق يحظى بثقة الكثير من المؤسسات الدولية المانحة لمستها خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أن هذه القدرات والثقة ستكسب الصندوق المزيد من الاهتمام من قبل مؤسستها والمؤسسات الدولية الأخرى.