  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صورة.. انتقادات لاذعة لأستاذ مكسيكي وضع صناديق على رؤوس طلابه!

الأحد 08 سبتمبر 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. انتقادات لاذعة لأستاذ مكسيكي وضع صناديق على رؤوس طلابه!


وكالات / سما /

يواجه مدرّس في المكسيك انتقادات قاسية بعد انتشار صورة لطلابه مع صناديق من الكرتون (أو الورق المقوى) فوق رؤوسهم.

وذكرت بعض التقارير أن هذا الإجراء هو طريقة لمنع الغش، ولكن الكلية تصر على أنه كان "تمرينا ديناميكيا".

وأظهرت الصورة، التي بدأ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، طلابا من كلية البكالوريوس بولاية تلاكسكالا في جنوب المكسيك، جالسين خلف مقاعدهم وعلى رؤوسهم صناديق من الورق المقوى الكبيرة، مميزة بوجود فتحات للعيون. كما يوجد على مقعد كل طالب ورقة، وبدا بعضهم وكأنهم يكتبون.

وكشفت التقارير الأولية أن الصناديق تهدف إلى منع الطلاب من نسخ إجابات بعضهم البعض أثناء الامتحان. وأثارت الصورة غضب الأهالي، الذين اتهموا رئيس الحرم الجامعي، لويس خواريز تكسيس، بـ"إذلال" فصله وإحداث "عنف جسدي وعاطفي ونفسي".

ومع ذلك، ردت الكلية بالقول إن الحدث لم يكن امتحانا، بل "نشاطا مرحا" ووافق على المشاركة فيه جميع الطلاب- "تمرين ديناميكي" للمساعدة في تطوير "المهارات الحركية النفسية".

#طلاب #صناديق

الأكثر قراءة اليوم

صديقة إسراء غريب تكشف أسرار جديدة والأم في خطر والخطيب يدخل على الخط

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

اشتية: سننهي الإشكاليات المالية لموظفي الإعلام الرسمي في غزة

محللون إسرائيليون: استهداف آلية عسكرية عبر طائرة مسيرة خطير جداً

قناة عبرية: غزة شوكة في حلق إسرائيل يتوجب التعامل معها بطريقة العصا والجزرة

الاحتلال يخطّط لقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي : قريبون من حملة شاملة للقضاء على قيادة حماس

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد