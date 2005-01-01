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وزير التربية يؤكد على توسيع الشراكة مع الصين لدعم التعليم

الأحد 08 سبتمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، بمكتبه اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى دولة فلسطين قوه وي، عدة قضايا تخدم التعليم في فلسطين، وآليات توظيف الإمكانات والخبرات التي تملكها الصين في هذا السياق.

وشدد عورتاني على ضرورة توسيع آفاق الشراكة بين البلدين، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتبادل الخبرات التعليمية مع الصين، والاطلاع على القواسم التي تضمن خدمة الرؤى التربوية المشتركة.

وأشاد الوزير بدعم الصين لفلسطين، خاصةً في مجال تزويد المدارس بالطاقة الشمسية، وتعزيز هذا التوجه بالرغم من المعيقات التي يضعها الاحتلال، مؤكداً على أن الوزارة ستبذل كل جهد مستطاع لخدمة القطاع التعليمي.

من جانبه، أكد وي، التزام بلاده بمواصلة الدعم لفلسطين في كافة المجالات، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة، مشيداً بالخطوات التطويرية للوزارة للنهوض بقطاع التعليم وتشجيع الإقبال على التخصصات التي تحتاجها سوق العمل.

#مروان عورتاني

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