الإحصاء: معدلات الأمية في فلسطين تعد من أقل المعدلات في العالم

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء "إن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم، وذلك في تقرير أعده لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم الأحد، الثامن من سبتمبر/ أيلول من كل عام".

وأوضح أنه يوجد في فلسطين حوالي 83 ألف أمي وأميّة من الأفراد في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في العام 2018، وحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) يعرف الشخص الأمي بأنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وأشار إلى ان معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية بلغ 24.8% في العام 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، وعدد الأميين في العالم العربي لنفس العام بلغ حوالي 64.6 مليون، منهم 40.9 مليون من الإناث بمعدل 32.8% مقارنة بـ17.4% (23.7 مليون) بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالميا بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8%، وبلغ عدد الأميين في العالم حوالي 750.1 مليون منهم 472.9 مليون من الإناث بمعدل 17.3% في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في العالم 10.2% (277.2 مليون).

انخفاض معدل الأمية بنسبة 80% خلال العقدين الماضيين

وحسب التقرير، أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر %13.9 في العام 1997 ووصل إلى 2.8% في العام 2018، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.3% في العام 2018، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 4.3% لنفس الفترة.

أما على مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في العام 1997 إلى 3.0% في العام 2018، أما في قطاع غزة فقد انخفض من 13.7% إلى 2.4% للفترة ذاتها.

معدل الأمية بين الإناث أعلى منه بين الذكور

بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.8% (82.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (20.2 ألف أمي) و4.3% بين الإناث (62.6 ألف أميّة) في العام 2018. أما على مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الضفة الغربية 3.0% (56.0 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (12.6 ألف أمي) و4.8% بين الإناث (43.4 ألف أميّة) لنفس العام، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في قطاع غزة لنفس العام 2.4% (26.8 ألف أمي وأميّة)، بواقع 1.3% بين الذكور (7.6 آلاف أمي) و3.4% بين الإناث (19.2 ألف أميّة).

أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن

بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 29.7% (.047 ألف أمي وأميّة) في العام 2018 بينما بلغ 3.3% في الفئة العمرية (45- 64) سنة (19.0 ألف أمي وأميّة) و0.8% في الفئة العمرية (30- 44) سنة (7.0 آلاف أمي وأميّة)، في حين بلغ بين الشباب (15-29) سنة 0.7% (9.8 ألف أمي وأميّة) لنفس العام.

يتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجّلت الفئتين العمريتين 30-44 سنة و15-29 سنة أدنى نسبة بين الأميين.

معدل الأمية في التجمعات الريفية الأعلى مقارنة بالتجمعات الأخرى

بلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 3.7% (18.0 ألف أمي وأميّة)، و2.8% في المخيمات (7.1 ألف أمي وأميّة) و2.6% في التجمعات الحضرية (57.7 ألف أمي وأميّة) في العام 2018. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الإناث في التجمعات الريفية، يليها المخيمات، ومن ثم الحضر، أما بين الذكور فلا توجد فجوة في معدلات الأمية على مستوى نوع التجمع.

محافظة سلفيت سجلت أعلى معدل للأمية

يتفاوت معدل الأمية على مستوى المحافظات، إذ سجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة سلفيت حيث بلغ 5.4%، تليها محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ المعدل 3.9%، في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة غزة حيث بلغ المعدل2.0 %.

أما على مستوى الجنس، سجّل أعلى معدل أمية بين الذكور (15 سنة فأكثر) في محافظة القدس حيث بلغ المعدل 2.9%، في حين سجّل أعلى معدل أمية بين الإناث في نفس الفئة العمرية في محافظة سلفيت حيث بلغ 9.2%.