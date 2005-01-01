انتصاران غاليان للتفاح والقادسية

غزة / سما /

حقق التفاح فوزا كبيرا على منافسه خدمات البريج (5-2), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى.

وسجل خماسية التفاح أحمد أبو بلال "هدفين" (12 و24), وفادي عوض الله (47), وأحمد سعد (68), ومازن المدهون (76), بينما أحرز هدفي البريج خالد النجار (72), وتامر مكرم (85).

ورفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس مؤقتا, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الثامن مؤقتا.

القادسية – بيت حانون الأهلي (1-0)

وحسم القادسية مواجهته مع بيت حانون الأهلي لمصلحته (1-0).

ويدين القادسية بانتصاره إلى إبراهيم العرجا الذي أحرز هدف المباراة الوحيد (65), ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع مؤقتا, ويبقى رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الأولى الأحد, بلقاء الجلاء مع الزيتون على ملعب اليرموك بغزة, والأقصى مع خدمات خانيونس على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.