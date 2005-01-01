  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تعرّف على حارس الصداقة أمام خدمات رفح

الأحد 08 سبتمبر 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على حارس الصداقة أمام خدمات رفح


غزة / سما /

يلتقي الصداقة مع نظيره خدمات رفح الاثنين على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الممتازة.

وذكرت مصادر مقربة من الصداقة, أن الحارس شادي أبو العراج سيواصل الظهور أساسيا للمرة الثانية تواليا مع الفريق, على حساب زميله فادي جابر.

وأوضحت أن قرار الدفع بأبو العراج أساسيا, جاء بعد قناعة الجهاز الفني بمستواه خلال فترة الإعداد, وهو ما جعله يظهر في اللقاء الأول ضد شباب جباليا (1-1).

يشار إلى أن أبو العراج انضم لصفوف الصداقة خلال الصيف مدة موسم واحد, قادما من خدمات خانيونس على سبيل الإعارة.

#الصداقة

الأكثر قراءة اليوم

استهداف مركبة للاحتلال الاسرائيلي بعبوة ناسفة من طائرة غزية مسيرة

صديقة إسراء غريب تكشف أسرار جديدة والأم في خطر والخطيب يدخل على الخط

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

القاهرة تؤكد ان الوفاة طبيعية ..اغتيال عالم نووي مصري داخل غرفة فندقية بمراكش

صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي

اشتية: سننهي الإشكاليات المالية لموظفي الإعلام الرسمي في غزة

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي : قريبون من حملة شاملة للقضاء على قيادة حماس

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد