تعرّف على حارس الصداقة أمام خدمات رفح

غزة / سما /

يلتقي الصداقة مع نظيره خدمات رفح الاثنين على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الممتازة.

وذكرت مصادر مقربة من الصداقة, أن الحارس شادي أبو العراج سيواصل الظهور أساسيا للمرة الثانية تواليا مع الفريق, على حساب زميله فادي جابر.

وأوضحت أن قرار الدفع بأبو العراج أساسيا, جاء بعد قناعة الجهاز الفني بمستواه خلال فترة الإعداد, وهو ما جعله يظهر في اللقاء الأول ضد شباب جباليا (1-1).

يشار إلى أن أبو العراج انضم لصفوف الصداقة خلال الصيف مدة موسم واحد, قادما من خدمات خانيونس على سبيل الإعارة.