كابيلو: لوكاكو ليس مهاجماً من الطراز الرفيع

وكالات / سما /

تحفظ المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو على تعاقد إنتر ميلان مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يعتقد أنه قد تمت المبالغة في تقييمه وخاصة بعد قدومه إلى الدوري الإيطالي.

وقال مدرب نادي يوفنتوس ومنتخب إنجلترا الأسبق لإذاعة ديجاي عن أول جولتين من الدوري الإيطالي: “لقد أعجبني يوفنتوس أكثر من غيره وخاصة في الشوط الأول من مباراة نابولي، ولكن دفاع نابولي فاجئني بظهوره بصورة سلبية..لقد أحببت أيضاً لاتسيو فقد قدم أداءاً جيداً في أول مباراتين وأكدوا على نفس الإيجابيات التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي”.

وكان إنتر ميلان قد نجح في الفوز بأول مباراتين على ليتشي وكالياري ليتصدر الدوري الإيطالي مناصفةً مع يوفنتوس وتورينو مع تسجيل نجم النيراتزوري الجديد لوكاكو لهدفٍ في كل مباراة.

قال كابيلو عنه: “إنه لاعب جيد ولديه تحركات جيدة..سجل هدفين إحداهما من ركلة جزاء والآخر بعد متابعته لخطأ من حارس المرمى، إنه لاعب مفيد للفريق ولكن ليس من ذوي المهاجمين أصحاب المستوى العالمي”.

كما علق على انتداب إنتر ميلان للمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز: “إنه يتمتع بجودة عالية ويمكنه اللعب في العديد من المراكز، يمكنه صناعة الفارق إذا أراد ذلك وهو يشبه فرانك ريبيري عندما تم إدخاله في مباراة فيورنتينا ضد نابولي..يُمكنه إفادة فريقه من خلال السرعة التي يتمتع به”.