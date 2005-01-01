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كروس يحدد موعد اعتزاله اللعب مع منتخب ألمانيا

الأحد 08 سبتمبر 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كروس يحدد موعد اعتزاله اللعب مع منتخب ألمانيا


وكالات / سما /

أكد توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله على الصعيد الدولي مع منتخب ألمانيا بعد مشاركته في كأس أمم أوروبا “يورو 2020″.

وكان لاعب خط الوسط قد أعلن في أغسطس / آب الماضي إنه يخطط للعب كرة القدم لفترة طويلة ، مع إمكانية الاحتراف في عدة دول ومن بينها الصين والولايات المتحدة بعد مغادرة ريال مدريد.”

ويعتبر توني كروس واحد من أبرز دعائم منتخب ألمانيا منذ سنوات عديدة ، ولهذا السبب فقد جرى اقناعه بعدم الاعتزال دولياً بعد الإخفاق الكبير في نهائيات كأس العالم 2018 التي جرت في روسيا.

وألمح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً إنه سيقرر الانسحاب من صفوف المنتخب الألماني بعد بطولة يورو 2020 ، في حين أشار بأن هذا الموعد سيكون الأفضل للإعلان عن اعتزاله اللعب دولياً.

وقال توني كروس في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية : “بعد يورو 2020 القادمة ،أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في الاعتزال دولياً ، لن أقتل نفسي إذا لم أكمل مسيرتي في الفوز بكأس أوروبا”.

#توني كروس #ألمانيا

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