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بوسكيتس: هذا ما يحتاجه دي يونج للانسجام معنا

الأحد 08 سبتمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوسكيتس: هذا ما يحتاجه دي يونج للانسجام معنا


وكالات / سما /

دافع سيرجيو بوسكيتس، لاعب نادي برشلونة، عن زميله فرينكي دي يونج الذي لا يقدم مستويات رائعة مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم، موجهاً له في الوقت نفسه، نصيحة ثمينة.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية نقلتها (سبورت) الإسبانية: “دي يونج بحاجة إلى الوقت من أجل التكيف مع برشلونة، يجب عليه أيضاً أن يتأقلم حتى مع نمط الحياة، فالوضع في البارسا مختلف عما كان عليه في فريقه السابق، ولكن مع الجودة التي لديه سيفعل ذلك بشكل رائع”.

وعلق بوسكيتس عن المنافسة التي سيواجهها على الصعيدين المحلي والقاري، سواء مع فرينكي دي يونج في الفريق الكتالوني، أو مع رودريجو هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، في منتخب إسبانيا.

وقال بوسكيتس في هذا السياق: “الوقت يضع الجميع في مكانهم، في النهاية كلا اللاعبين (دي يونج ورودريجو) يعتبران لاعبان أساسيان”.

وحول مستقبله مع لاروخا، قال بوسكيتس: “لا أفكر في الاعتزال الدولي حالياً، من الواضح أنني أتقدم في العمر، لكن كل شيء يعتمد على التقديرات، ما هي حالتي، وثقة المدرب والنتائج.. في هذا الوقت لا يمكنني أن أخمن”.

وبسبب تشابه الأداء والخصائص بين دي يونج وسيرجيو بوسكيتس، اضطر فالفيردي إلى إشراك النجم الهولندي في مركز الوسط من ناحية اليسار وهو ما جعل اللاعب بعيداً عن مستواه حتى الآن، خاصة وأنه اعتاد على اللعب كارتكاز صريح في آياكس.

#سيرجيو بوسكيتس #دي يونج

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