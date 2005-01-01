رونالدو يحدد المتنافسين على الكرة الذهبية مستقبلاً

وكالات / سما /

أعرب كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال عن رؤيته لهوية المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

ويتساءل الجميع عمن سيخلف صاروخ ماديرا وليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين كأفضل لاعب في العالم.

ونجح النجمان العالميان في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة والتي كانت مدمجة مع جائزة الفيفا لبضع سنوات، في 5 مناسبات، قبل أن يكسر لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا تلك الهيمنة التي استمرت لعشر سنوات، بالتتويج بالجائزة المرموقة في عام 2018.

مهدي بن عطية نجم يوفنتوس السابق وفريق الدحيل القطري الحالي ذكر أنه عندما كان في البيانكونيري، حدد له رونالدو 4 أسماء للمنافسة على الكرة الذهبية في المستقبل، حيث صرح قائلاً “عندما كنت في يوفنتوس، كريستيانو رونالدو قال لي أن مبابي، نيمار، هازارد وعثمان ديمبيلي سيكونون اللاعبين الذين سيقاتلون على الكرة الذهبية بعده وبعد ميسي”.

يُذكر أن فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي مرشح بقوة لخطف الجائزة هذا العام من رونالدو وميسي، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.