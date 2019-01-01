فان دايك يوافق على تمديد عقده مع ليفربول

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لتمديد عقده بعد توصل الطرفين إلى اتفاق كامل بعد أسابيع من المحادثات.

وتأتي رغبة الريدز في تمديد عقد مدافعه الذي توج بجائزة أفضل مدافع في أوروبا في عام 2019، بعد أدائه المدهش الموسم الماضي والذي ساهم به في قيادة الفريق لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب السوبر الأوروبي بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

ويمتد عقد فان دايك الحالي مع ليفربول حتى عام 2023 بعد انتقاله من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قبل 20 شهراً.

العقد جديد سيمنح فان دايك زيادة كبيرة في راتبه من 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 200000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيمدد عقده حتى 2025.

ويشمل الاتفاق الجديد الكثير من بنود المكافآت ، مع وجود إضافات على عدد مرات ظهوره مع الفريق والحفاظ على الشباك نظيفة.