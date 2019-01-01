  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فان دايك يوافق على تمديد عقده مع ليفربول

الأحد 08 سبتمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك يوافق على تمديد عقده مع ليفربول


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لتمديد عقده بعد توصل الطرفين إلى اتفاق كامل بعد أسابيع من المحادثات.

وتأتي رغبة الريدز في تمديد عقد مدافعه الذي توج بجائزة أفضل مدافع في أوروبا في عام 2019، بعد أدائه المدهش الموسم الماضي والذي ساهم به في قيادة الفريق لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب السوبر الأوروبي بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

ويمتد عقد فان دايك الحالي مع ليفربول حتى عام 2023 بعد انتقاله من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قبل 20 شهراً.

العقد جديد سيمنح فان دايك زيادة كبيرة في راتبه من 125000 جنيه إسترليني في الأسبوع إلى 200000 جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيمدد عقده حتى 2025.

ويشمل الاتفاق الجديد الكثير من بنود المكافآت ، مع وجود إضافات على عدد مرات ظهوره مع الفريق والحفاظ على الشباك نظيفة.

#فان دايك #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

استهداف مركبة للاحتلال الاسرائيلي بعبوة ناسفة من طائرة غزية مسيرة

صديقة إسراء غريب تكشف أسرار جديدة والأم في خطر والخطيب يدخل على الخط

صور.. موقع عبري: 4 فلسطينيين استولوا على عتاد وعادوا لغزة

مؤهلات المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط لا تتجاوز "صبي قهوة" لكوشنر

سفير السعودية في الأردن يشعل سيجارة لشيخ قطري (شاهد)

القاهرة تؤكد ان الوفاة طبيعية ..اغتيال عالم نووي مصري داخل غرفة فندقية بمراكش

صور.. طعن مستوطنين اثنين قرب حاجز الياهو بقلقيلية

الأخبار الرئيسية

التعامل مع حماس بغزة يتصدر برامج الأحزاب الإسرائيلية

جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إرسال الطائرة المسيرة وإطلاق الصواريخ

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اشتية : مساواة الرواتب أُقرت كمبدأ وتفريغات 2005 مشكلتهم قديمة والخصومات خلل من سلطة النقد

نتنياهو

"نتنياهو" يهدد "حماس": أي محاولة لإيذاء الجنود والمستوطنين سنرد برد قاسي