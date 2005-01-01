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أكثر من 300 يهودي اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي

الأحد 08 سبتمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 300 يهودي اقتحموا الأقصى خلال الأسبوع الماضي


القدس المحتلة / سما /

قالت "منظمات جبل الهيكل"، إن 326 من اليهود اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي من بينهم العديد من طلاب يشيفا_ وهم في الغالب من يأتون لاقتحام الاقصى برفقة حاخاماتهم، وذلك للتغطية على العدد القليل الذي يستجيب لدعوات منظمات جبل الهيكل لاقتحام الاقصى.

وأضافت أن "من بين مقتحمي الاقصى الاسبوع الماضي الحاخام إسرائيل أرييل والحاخام يتسحاق يعقوبيتش والحاخام إليشاع ولفسون والحاخام ميخي يوسف".

وأشارت إلى أن "هذا الاسبوع وقع حدث خطير وكان له صدى واسع من وسائل الإعلام عندما اقتحمت مجموعة النيابة العامة للدولة ، برئاسة النائب العام للدولة شاي نيتسان ، ودخولهم في قبة الصخرة ، بعد أن تم إغلاقها أمام اليهود منذ عام 2000 ، باستثناء السلطات الأمنية وممثلي سلطة الآثار".

ولفتت إلى أن "العديد من المقتحمين كانوا مترددين في الاقتحام ، لكن البعض أشار إلى أن هناك المزيد من التطور في فرض السيادة الإسرائيلي على المسجد الاقصى ، وذكروا أيضًا الحكم الذي أصدره الحاخام إسرائيل أرييل بشأن أهمية قبة الصخرة وضوروة نزعها من ايدي المسلمين".

#المسجد الأقصى

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