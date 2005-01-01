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مستوطنون يهاجمون منازلا ويحطمون مركبات جنوب نابلس

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منازلا ويحطمون مركبات جنوب نابلس


رام الله / سما /

هاجم مستوطنون متطرفون فجر اليوم عددا من منازل المواطنين وحطموا مركبات في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي عشيرة القبلية حافظ صالح إن نحو 20 مستوطنا من مستوطنة "ايتسهار" المحاذية للقرية هاجموا المنطقة الشرقيه للقرية وداهموا عددا من منازل المواطنين عرف منهم منزل عبد الباسط محمد عبد الرحمن، ومنزل رفيق عبد الباسط أحمد، ومنزل عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد ،كما قاموا بتحطيم ثلاث مركبات واعطاب اطاراتها.

وأضاف صالح أن المستوطنين اقتحموا القرية عند الساعة الخامسة من صباح اليوم وكانوا ملثمين وجزء منهم كان مسلحا.

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