صحيفة عبرية : “طبيب الأسنان الفلسطيني أنقذ الإسرائيليان في عزون”

ترجمة محمد ابو علان

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: “سألنا إن كنا يهود، وطعن”، عم الفتى 17 عاماً الذي أصيب بجروح متوسطة في عملية طعن في بلدة عزون في الضفة الغربية يروي تفاصيل العملية قائلاً:

” فتى عمره 15 عاماً اقترب منا وسأل بلغة عربية إن كنا يهود، قلت له لا نحن عرب، فقام بطعن الابن والوالد، طبيب الأسنان الفلسطيني نزل إلينا للمساعدة وأخرجنا من هناك”.

وتابعت يديعوت أحرنوت، الجيش الإسرائيلي أعلن إن ما حصل هو عملية، وجاري البحث عن منفذها، الإسرائيليون الثلاثة نقلوا على يد الجيش الإسرائيلي للحاجز القريب المعروف باسم “حاجز الياهو” ، هناك كان بانتظارهم طواقم نجمة داوود الحمراء الذين قدموا لهم والعلاج ونقلوهم للمستشفى .

الفتى الذي طعن في ظهره، ووصفت حالته بالخطرة في البداية، بعد وصوله المستشفى وصفت جروحه بالمتوسطة، وإن لا خطر على حياته.

مصدر فلسطيني صرح لموقع واي نت العبري إن الفتى الذي طعن الإبن والأب سلم نفسه لأجهزة الأمن الفلسطينية.

وحسب تفاصيل أوردتها هيئة البث الإسرائيلية “كان 11″، عملية الطعن كانت بعد مغادرتهم لعيادة طبيب الأسنان الفلسطيني، وقال عم الفتى الذي تعرض للطعن، الطبيب الفلسطيني قفز على منفذ عملية الطعن،ومكننا من الهرب”.

يوسف بيرتس، الأب الذي أصيب بجروح خفيفة في عملية الطعن قال:” فجأة أدركت أن بيده سكين، منذ عام ونحن نأتي لهذا الطبيب، ولم أفكر في حياتي بشيء كهذا”.