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الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على 100 دونم من قرى جنوب نابلس وترمسعيا


رام الله / سما /

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على نحو 100 دونم من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس]، إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قريوت وجالود قرارا بالاستيلاء على نحو 100 دونم من اراضي القريتين، اضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف توسعة أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".

وأضاف "ان الأراضي تقع في منطقتين يطلق عليهما تين العين ورأس مويس حوض رقم (1) من أراضي قريوت، وحوض رقم (12) من أراضي جالود جنوب نابلس، فيما قررت الاستيلاء على أراض من حوض رقم (10)، وحوض رقم (3) منطقة شعب المصري من أراضي ترمسعيا.

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